DIRECT. Coronavirus : après le CIO, le Japon admet la possibilité d'un report des Jeux olympiques

#CORONAVIRUS Je me posais la question, pourquoi le test n’est pas systématique ? Je comprends la réponse, « priorité aux soignants et aux personnes dont les symptômes sont graves ». Et on voit des personnalités politiques, sportives dire qu’elles ont été testées sans que leur état soit jugé grave (et tant mieux pour elles !) mais que doit-on penser...? La France d’en haut et la France d’en bas...? Incompréhension et injustice #ONVOUSRÉPOND