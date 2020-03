Coronavirus : début d’un espoir en Italie

Dimanche 22 mars, ce sont plus de 650 décès dû au coronavirus qui sont à déplorer en Italie, mais il y a 200 morts de moins que la veille. Le nombre de nouveaux malades est moins important. Il augmente de 10% aujourd’hui au lieu de 20 à 25% en milieu de semaine dernière, révèle le journaliste de France Télévisions Alban Mikoczy depuis Rome. Les Italiens s’accrochent à ces bonnes nouvelles.

Solidarité internationale

L’autre nouvelle qui a ému la population, c’est la solidarité internationale. Dimanche, 65 médecins cubains sont arrivés à Rome, des spécialistes de la virologie qui vont apporter leur soutien dans les hôpitaux de Lombardie. La Russie a envoyé des militaires et du matériel de désinfection. Et la Chine a renvoyé un million de masques après que 650 000 ont disparu en Tchéquie. Cette solidarité impressionne et émeut les Italiens, conclut le correspondant de France Télévisions.