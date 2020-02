Coronavirus : de nombreuses personnes placées en quarantaine

S'ils sont parvenus à quitter la Chine, le calvaire ne touche pas encore à sa fin pour beaucoup de ressortissants étrangers, dont de nombreux Français revenant dans leur pays. Après plusieurs contrôles dans l'aéroport chinois, ils s'envolent pour la base aérienne d'Istres (Bouches-du-Rhône). A Carry-le-Rouet, un centre spécial a vu le jour pour accueillir les 180 premiers rapatriés, placés en quarantaine.

Un mode de vie isolé

Ils sont placés pour encore 13 jours dans ce centre de vacances aménagé pour l'occasion. Aire de jeux pour les enfants, vue sur mer pour les grands : tout est fait pour rendre la situation la plus agréable possible malgré la gravité du risque et la multiplication des examens médicaux. Aucune visite n'est autorisée, même si les familles peuvent communiquer par téléphone avec les personnes rapatriées. Les futurs ressortissants devraient eux aussi être dirigés vers ce centre adapté.