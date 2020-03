Coronavirus : cinq questions sur le droit des employeurs à imposer des congés payés pendant le confinement

Le projet de loi d'urgence contre le Covid-19 donne la possibilité aux employeurs d'imposer jusqu'à six jours de congés à leurs salariés pendant la crise sanitaire.

Vos prochaines vacances vont peut-être arriver plus tôt que prévu et vous devrez rester chez vous. Les sénateurs et les députés se sont entendus, vendredi 20 mars, dans le cadre de l'examen du projet de loi d'urgence contre le Covid-19, pour permettre aux employeurs d'imposer aux salariés de prendre des congés payés pendant la période de confinement.

Franceinfo décrypte cette mesure, qui doit encore être définitivement adoptée.

Que prévoit le texte ?

Dans son article 7, la version initiale du projet de loi autorise le gouvernement à "permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d'une partie des congés payés" du salarié. Selon le ministère du Travail, cette mesure ne porte que sur les congés payés 2019/2020, qui doivent être pris avant le 31 mai.

"Une partie des congés payés", mais combien, plus précisément ? "Dans un souci de proportionnalité", le Sénat a fait adopter un amendement limitant à six jours ouvrables "la durée des congés payés pouvant être imposés par l'employeur" dans le cadre de cette mesure. Cet amendement a été validé lors de l'examen du texte en commission à l'Assemblée nationale.

Cette mesure est-elle vraiment nouvelle ?

La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a affirmé, vendredi, à BFMTV, qu'une telle disposition "existe déjà" et qu'il s'agit simplement d'en "réduire les délais de mise en œuvre".

Aujourd'hui, dans le droit, il existe déjà des dispositions qui, sur décision unilatérale de l'employeur, permettent, avec un délai où on prévient quatre semaines avant, de prendre des congés à certaines dates.Sibeth Ndiayeà BFMTV

L'article L3141-16 du Code du travail permet en effet à un employeur d'imposer certaines dates de congés à ses salariés, à condition de les prévenir au moins "un mois avant la date de départ". Ce délai peut être revu à la baisse "en cas de circonstances exceptionnelles". Tout ceci ne vaut qu'en l'absence d'accord collectif et ne concerne donc que les travailleurs soumis directement au code du travail. La grande nouveauté de cet état d'urgence sanitaire est que l'ensemble des salariés est désormais concerné.

Par ailleurs, le ministère du Travail précise que les dispositions actuelles permettent à un employeur de "déplacer" les congés posés par un salarié, mais pas de lui "imposer de poser des congés qu'il n'aurait pas prévu".

Quel est l'objectif d'une telle mesure ?

L'entourage de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, présente ces congés imposés comme "un effort raisonnable" demandé aux salariés dans le cadre du "plan exceptionnel" mis en place par l'Etat "pour sauver l'emploi et éviter les licenciements". L'Etat a ainsi moins de chômage partiel à financer et les employeurs s'assurent davantage de main-d'œuvre disponible pour relancer l'activité, si le confinement prend fin avant le 31 mai.

La mesure peut également se révéler "financièrement favorable aux salariés", estime le sénateur LR Alain Milon, président de la commission des Affaires sociales du palais Bourbon. Les employés "ne subissent pas de perte de rémunération lorsqu'ils sont en congé, à la différence de l'activité partielle", payée à hauteur de 84% du salaire net, sauf exceptions, estime-t-il.

Qu'en pensent les syndicats ?

Les syndicats sont opposés à cette mesure. Le premier syndicat de France, la CFDT, "revendique que seule la conclusion d'un accord collectif puisse autoriser de telles dérogations". Les principales organisations syndicales et patronales avaient déjà défendu, jeudi, "le rôle essentiel du dialogue social et de la négociation collective". La porte-parole du gouvernement a, elle-même, reconnu que le dialogue social "au niveau de chaque entreprise" était le seul moyen de "trouver de bonnes solutions pour tout le monde".

Qu'en est-il des RTT ?

Le projet de loi déposé au Sénat prévoit également de "permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d'une partie (...) des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié". A ce stade, le texte ne fixe pas de limite de durée. Pour rappel, les employeurs disposent déjà de "RTT employeurs" qu'ils peuvent imposer sous certaines conditions. "Cela varie selon l'accord d'entreprise ou de branche", précise le ministère du Travail.