DIRECT. Coronavirus : un navire militaire à Ajaccio pour transférer des malades vers Marseille

Ce qu'il faut savoir

L'opération doit désengorger les hôpitaux d'Ajaccio (Corse-du-Sud) qui se trouvent en difficulté en raison de l'épidémie de coronavirus. Le porte-hélicoptères amphibie Tonnerre de la Marine nationale est arrivé, dimanche 22 mars, peu après 7 heures dans le golfe d'Ajaccio. Il doit évacuer des patients atteints du nouveau coronavirus vers des hôpitaux marseillais. Suivez la situation dans notre direct.

"La vague est là", prévient Emmanuel Macron. "Ce sera un test de solidarité pour notre démocratie", a averti le président dans le Journal du dimanche. "Nous allons affronter une crise financière sans précédent, une crise de l'économie réelle", a-t-il ajouté. Et de prévenir : "Nous ne sommes pas au bout de ce que cette épidémie va nous faire vivre."

L'Assemblée vote l'article sur l'état d'urgence sanitaire. Adopté à main levée après plusieurs heures d'échange, l'article prévoit que l'état d'urgence sanitaire, qui permet de restreindre des libertés publiques (confinement, réquisitions...), doit être instauré dès l'entrée en vigueur de la loi, et pour deux mois dans le cas du coronavirus. Cet article prévoit notamment un alourdissement des sanctions en cas de non-respect du confinement en récidive.

En Italie, arrêt de "toute activité de production" non essentielle. Giuseppe Conte, le Premier ministre italien, a annoncé, dans la nuit de samedi à dimanche, la fermeture de "toute activité de production sur le territoire qui ne serait strictement nécessaire, cruciale et indispensable afin de nous garantir les biens et services essentiels".