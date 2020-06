Coronavirus : Avec "Le repos des héros", plusieurs départements offrent des chèques vacances aux soignants

Dans les Pyrénées-Atlantiques, la Creuse, le Jura, des instances publiques ou privées ont décidé de faire don de bons à utiliser notamment dans des hôtels, des restaurants. Un geste de solidarité mais aussi de relance touristique.

L'opération "Le repos des héros" se concrétise notamment dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, de la Creuse et du Jura qui offrent des chèques vacances aux soignants, rapporte le réseau France Bleu. L'objectif est également de récompenser les héros de la lutte contre l'épidémie de coronavirus mais aussi de relancer le tourisme après la crise sanitaire.

>> Suivez les dernières informations sur le déconfinement et la pandémie de coronavirus dans notre direct

Dans les Pyrénées-Atlantiques, le Conseil départemental offre à 414 soignants de toute la France des "bons vacances" de 500 euros utilisables dans le département. Les bénéficiaires ont été tirés au sort parmi les 16 500 soignants qui s'étaient inscrits pour cette opération. La moitié de ces bons sont offerts par les villages vacances VVF. "Nous faisons du tourisme social et solidaire", estime Martine Pinville, présidente de VVF, au micro de France Bleu Béarn. Les Pyrénées-Atlantiques vont également offrir 9 000 chèques cadeaux aux habitants du département et à des touristes des régions bordelaises et toulousaines. Le coût total de ce plan de relance du tourisme est d'un million d'euros.

Des chèques pour les chauffeurs de bus, caissières, agents d'entretien

Le département de la Creuse participe également à l'opération "Le repos des héros". Il va dépenser 50 000 euros pour acheter des chèques cadeaux auprès des prestataires touristiques pour les offrir aux soignants de France. Le département va aussi travailler sa communication et son image de campagne faiblement peuplée. "En Creuse, la distanciation sociale est naturelle", souligne avec humour le vice-président chargé du tourisme auprès de France Bleu Creuse.

Dans le Jura aussi, on veut offrir des vacances aux héros de l'épidémie de coronavirus. L'office de tourisme "Cœur de Jura" d'Arbois, Poligny et Salins-les-Bains va faire don d'une vingtaine de séjours dans le département à des soignants mais aussi à d'autres catégories professionnelles, "les chauffeurs de bus, les caissières dans les magasins, les personnes en charge du nettoyage des espaces publics par exemple", explique le directeur de l'office de tourisme à France Bleu Besançon. Une quinzaine de partenaires, hébergeurs, restaurateurs, animateurs touristiques, ont accepté d'offrir une prestation ou un service. Pour en bénéficier, il suffit d'envoyer une lettre par mail avant le 30 juin 2020, les lettres les plus touchantes seront retenues.