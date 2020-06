DIRECT. Coronavirus : l'Italie rouvre ses frontières aux touristes européens

Ce qu'il faut savoir

Le déconfinement se poursuit en Italie. Dans l'espoir de sauver son industrie touristique minée par la crise sanitaire, le pays rouvre ses frontières aux voyageurs européens, mercredi 3 juin. Si les Italiens pourront également circuler librement entre les régions, les interdictions de grands rassemblements et l'obligation du port du masque dans les lieux clos et dans les transports publics restent en vigueur. Avec près de 33 000 morts, l'Italie est le deuxième pays d'Europe le plus endeuillé par l'épidémie de Covid-19, derrière le Royaume-Uni. Suivez notre direct.

Plus de 30 000 morts au Brésil. Le pays a enregistré mardi un record journalier de décès dus au virus, portant à 31 199 le nombre de morts, pour 555 383 malades confirmés du Covid-19, selon le ministère de la Santé.

Un accord entre Maduro et Gaido pour lutter contre le Covid-19. Au Venezuela, la pandémie a déclenché un rapprochement inespéré entre le président socialiste Nicolas Maduro et l'opposant Juan Guaido. Ils ont annoncé avoir conclu un accord pour rechercher ensemble des fonds contre la maladie.

Edouard Philippe refuse de se prononcer sur une date de retour à la normale. "Je ne veux pas nous placer collectivement dans une situation où l'épidémie pourrait repartir avant que nous ne la voyions", a déclaré mardi le Premier ministre. Dès lors, "nous allons donc probablement commencer l'été avec des règles sanitaires plus strictes que celles qui prévalaient avant le confinement".