Coronavirus : "Au-delà du report, il faudra envisager l'annulation des charges" pour les entreprises, réclame la CPME

François Asselin, Président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), réagit au lendemain de la quatrième allocution d'Emmanuel Macron sur la crise du coronavirus. Il note un certain "flou" et notamment un "no man's land de la protection".

François Asselin en novembre 2019. (THOMAS PADILLA / MAXPPP)