DIRECT. Coronavirus : la classe politique mitigée après l'allocution d'Emmanuel Macron

"J'ai entendu un président qui n'avait pas de grande annonce à faire, pas de véritable plan de déconfinement (…) Sur le travail, depuis le début, ce que nous demandons, c'est que les activités non essentielles, qui ne répondent pas aux besoins vitaux et à la lutte contre la pandémie, nous demandons que ces activités puissent être suspendues pour permettre à plus de personnes encore à être confinées".

#CORONAVIRUS Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT, estime qu'Emmanuel Macron a répondu "en quelque sorte aux exigences du patronat et du Medef, à savoir qu'il y a des millions et des millions de salariés qui continuent à travailler alors qu'ils pourraient justement rester confinés". Elle espérait que les activités non essentielles cessent et que les personnes en chômage partiel reçoivent l'intégralité de leur salaire.