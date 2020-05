Coronavirus : 4,4% des Français touchés par le virus

L’épidémie recule, mais moins vite que prévu. Il y a trois semaines, l’Institut Pasteur avait dévoilé une première projection. Les chercheurs pensaient qu’au 11 mai, jour du déconfinement, environ 1 300 personnes se contamineraient chaque jour. Or, selon une nouvelle projection, au 11 mai, ce sont plutôt 3 900 personnes qui auraient contracté le virus quotidiennement.

Plus de 10 000 morts en Ehpad

Selon les auteurs de l’étude, il n’y a pas d’inquiétude à avoir. À l’échelle de la France, la différence est minime. Initialement les chercheurs tablaient sur 5,7% des Français touchés au 11 mai. Mais ça serait plutôt seulement 4,4%, soit 2,8 millions de Français. Jeudi 14 mai, le cap des 10 000 morts dans les Ehpad a été atteint. “Pour être précis, ce soir on compte 10 201 personnes décédées dans les Ehpad. C’est 228 personnes de plus par rapport à hier. Mais si maintenant on ajoute les personnes qui étaient en Ehpad et qui ont été transférées à l’hôpital (...) on est à plus de 14 000 personnes, résidents d’Ehpad, décédés”, explique le journaliste Léopold Audebert, en duplex du ministère des Solidarités et de la Santé, à Paris.