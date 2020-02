Coronavirus 2019-nCoV : 5 nouveaux cas identifiés en France

Un chalet aux Contamines-Montjoie (Savoie) a vu 5 personnes être touchées par le Coronavirus 2019-nCoV. Il s'agit de 4 adultes et un enfant de 9 ans. "Ils ont été hospitalisés cette nuit dans trois hôpitaux : au CHU de Lyon (Rhône), de Saint-Etienne (Loire) et de Grenoble (Isère). Leur état clinique ne présente aucun signe de gravité", annonce la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn, ce samedi 8 février.

Une contamination liée à un touriste britannique

Parmi les 11 ressortissants britanniques passant leurs vacances dans ce chalet, cinq ont été touchés. Le virus aurait été transmis par un autre Britannique revenant d'un voyage à Singapour. Aujourd'hui, les autorités tentent de revenir sur les traces de cet homme pour prévenir toutes les personnes ayant pu être en contact avec lui. L'heure est à la prévention, à la fois pour éviter une nouvelle contamination mais aussi pour calmer l'inquiétude des vacanciers craignant la propagation du virus.

