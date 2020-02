Coronavirus 2019-nCoV : deux écoles fermées en Haute-Savoie

Après des cas avérés de contamination au coronavirus 2019-nCoV, une réunion publique se tient pour informer et rassurer les habitants aux Contamines-Montjoie (Haute-Savoie). "Certains habitants sont inquiets, il ne faut pas se le cacher, d'autres sont là pour s'informer et en savoir plus. Ce sont des habitants du village et des touristes de passage", explique le journaliste Daniel Despin, en duplex du village de Haute-Savoie.

Des habitants à rassurer

"Une maman s'inquiète de savoir comment vont être contrôlés les enfants. Les gens sont venus là pour se rassurer, s'informer et aussi être rassurés pour la plupart. En face d'eux, le préfet de Haute-Savoie, le directeur de l'agence régionale de Santé et le maire des Contamines-Montjoie ont tout fait pour répondre à leurs attentes", précise le journaliste.

