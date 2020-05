Coronavirus : 1 665 personnes atteintes du Covid-19 toujours hospitalisées en réanimation, annonce la Direction générale de la santé

En France, ce samedi, les services de réanimation comptent 36 malades du Covid-19 en moins par rapport à hier. Mais le nombre total de malades en réanimation toutes causes confondues reste élevé, à 5 600.

La baisse du nombre de malades en France touchés gravement par le coronavirus et hospitalisés en réanimation s'est poursuivie samedi 23 mai, avec 1 665 patients, soit 36 de moins en 24 heures, a indiqué la direction générale de la santé dans un communiqué. Le nombre total de malades en réanimation, qui reflète notamment la pression sur le système hospitalier, "reste élevé" avec 5 600 patients toutes causes confondues, précise la DGS.

Par ailleurs, 17 178 patients en tout restent hospitalisés à cause du Covid-19, soit 205 de moins que vendredi. Le bilan s'établissait à 28 289 morts en France vendredi soir, avec 74 décès supplémentaires enregistrés entre jeudi et vendredi par Santé publique France dans les seuls hôpitaux. Mais ce bilan n'incluait pas les décès enregistrés depuis jeudi dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux.

S'agissant de la mortalité, la prochaine actualisation des données collectées par Santé publique France aura lieu lundi, en raison du pont de l'Ascension. Les chiffres communiqués le week-end par la Direction générale de la santé sont sujets à caution en raison de difficultés à remonter ces données les samedi et dimanche. Ces données sont mises à jour le lundi lorsque toutes les remontées ont pu être faites.