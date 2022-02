"Convoi de la liberté" : un samedi après-midi sous haute-tension

Samedi après-midi à Paris, des milliers de personnes ont manifesté leur mécontentement vis à vis des restrictions sanitaires et du pouvoir d'achat. Largement mobilisées, les forces de l'ordre ont procédé à de nombreuses verbalisations et interpellations.

Samedi 12 février au soir, les Champs-Elysées étaient sous haute surveillance. Des dizaines des camions de CRS étaient postés pour parer à tout retour des manifestants. Pendant plusieurs heures la situation s’est tendue sur l’avenue et aux alentours. Les forces de l’ordre ont dispersé la foule à coup de gaz lacrymogène, épilogue d’une journée de manifestations en ordre dispersé. Ils étaient plusieurs milliers à s’être rassemblés pour manifester dans la capitale.

7 200 policiers et gendarmes déployés

Au sein de ces convois dits "de la liberté", des opposants au pass vaccinal, mais pas seulement. "On en a assez de toutes ces restrictions. Assez de travailler et de pas pouvoir vivre décemment", s’insurge une manifestante. "Il y en a qui se gavent comme des gorets et nous on crève la dalle, ça ne peut pas durer", martèle un autre. 7 200 policiers et gendarmes ont été mobilisés afin d’éviter un blocage de Paris. Bilan : 337 verbalisations, 50 interpellations et plusieurs blessés.