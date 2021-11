Vrai ou Fake. Le Covid-19 ne représente que 2% des hospitalisations en 2020 ?

Bien que ce chiffre de 2% semble assez faible, il est pourtant bien vrai. Cette statistique provient d’un rapport sur l’analyse de l’activité hospitalière en 2020 et publié par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). Toutefois, ce chiffre est à nuancer. En effet, le dossier prend en compte l’ensemble de l’année 2020, or la pression hospitalière a été particulièrement forte au cours de deux vagues : au printemps et à l’automne.



Un chiffre qui ne reflète pas la réalité.

Si le chiffre des hospitalisations est bel et bien de 2%, les patients atteints du Covid-19 constituent 12% des décès. Dans le service des soins critiques, le Covid-19 représentait 5% des hospitalisés et 13% des décès. Enfin, dans le service des réanimations, les patients Covid ont représenté 11% des admis et 16% des décès. Le chiffre de 2% avancé par Marine Le Pen est bien réel, mais il est trompeur, car il minimise l’impact de la crise sanitaire sur le milieu hospitalier et les chiffres du rapport de l’ATIH démontrent une autre réalité que celle avancée par Marine Le Pen.