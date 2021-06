A Rennes, depuis l'automne 2020, les urgences pédopsychiatriques n'ont jamais accueilli autant d'enfants et d'adolescents en détresse. Exceptionnellement, l'équipe de soignants, les familles et les ados en souffrance ont accepté les caméras d'"Envoyé spécial".

A Rennes, les urgences pédopsychiatriques n'ont jamais accueilli autant d'enfants et d'adolescents en détresse. Depuis l’automne 2020, les médecins constatent trois fois plus de passages aux urgences pour des troubles anxieux sévères. Et deux fois plus de tentatives de suicide. Exceptionnellement, l'équipe de soignants, les familles et les ados en souffrance ont accepté les caméras d'"Envoyé spécial".

Quand la crise sanitaire et les restrictions font basculer des enfants sensibles...

Louis, 12 ans, a essayé de mettre fin à ses jours pendant le confinement, sans événement déclencheur précis. Comment le comprendre et le rassurer ? Théo, 13 ans, en souffrance depuis des mois, ne parvient pas à bénéficier d’un suivi psychologique adapté. Il y a aussi Clara, 14 ans, qui demande à être hospitalisée en urgence, effrayée par ses idées noires.

Ce sont des enfants sensibles qui tenaient grâce à l’école, aux copains, au sport. Mais la crise sanitaire et les restrictions successives les ont fait basculer.

Un reportage d'Alice Gauvin, Violaine Vermot-Gaud et Max Paquereau diffusé dans "Envoyé spécial" le 3 juin 2021.

Parmi nos sources

- La professeure Sylvie Tordjman, à la tête de l’équipe mobile des urgences pédopsychiatriques de Rennes, a alerté dès l’automne sur l’impact de la crise sanitaire sur la santé mentale des plus jeunes chez nos confrères de France 3 Bretagne : Confinement : "les adolescents et pré-adolescents sont en première ligne" alerte la pédopsychiatre Sylvie Tordjman

Avec d’autres pédopsychiatres, elle a rédigé un e-book sur le sujet : Du confinement au déconfinement : nouvelles perspectives en pédopsychiatrie.

- Au plan national, les premiers résultats de CONFEADO, une vaste étude en cours sur le sujet, ont été publiés sur le site de Santé Publique France.

- Pour tenter de remédier à cette détresse, Emmanuel Macron a annoncé le 14 avril 2021 le lancement d’un forfait psychologique d’urgence pour les enfants et adolescents.

- Le gouvernement a mis en place une plateforme en ligne. Les psychologues participant au dispositif y seront référencés "courant juin".

- En attendant, pour les enfants et les adultes en souffrance psychique pendant l’épidémie, Santé Publique France a mis en ligne des conseils et des contacts ici : "Covid-19 : prendre soin de sa santé mentale pendant l'épidémie".

Et notamment le Fil Santé Jeunes, pour les 12 à 25 ans. Joignable au 0800 235 236, un numéro anonyme et gratuit, accessible 7 jours sur 7, ou via internet.

Pour aller plus loin, une mission d'information du Sénat a rédigé en 2017 un rapport sur la situation de la psychiatrie des mineurs en France.

Le rapport s’inquiétait déjà du manque de moyens de la pédopsychiatrie, encore plus criant depuis le début de la crise sanitaire, comme s’alarment des médecins dans ces deux tribunes publiées dans Le Monde à quelques mois d’intervalle : "La situation des urgences pédopsychiatriques est un drame", et "La majorité des problèmes de santé mentale débute avant l’âge de 14 ans".

Liste non exhaustive.