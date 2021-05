"Ça fait un an qu'on pète tous un câble. J'ai pris mon billet, je suis partie, sans retour, raconte Tiffany, assise sur le sable au milieu d'une petite bande de trentenaires. J'ai commencé à traîner un peu toute seule les deux premiers jours... et vite, on s'aperçoit qu'il y a des groupes WhatsApp pour du volley-ball, pour tout un tas de choses... Et puis on se retrouve tous ensemble, on connecte, on rencontre des gens par d'autres gens, et voilà… Après, on devient tous comme une famille, ici."

Autour de la jeune femme, qui travaille dans le marketing, Audric, informaticien, Marie, traductrice, Alexandre, employé dans la finance... Tous ont fui le stress des grandes villes et les restrictions sanitaires en vigueur en France pour ce petit paradis... du télétravail. Célibataires, ils ne supportaient plus la solitude de leurs appartements en France. Désormais, à la fin de leur journée de télétravail, ils se donnent rendez-vous à la plage de Las Palmas, la capitale des Canaries.

A Las Palmas, les bars et restaurants n'ont jamais fermé

A quatre heures de Paris, l'archipel espagnol attirait surtout des touristes venant passer leurs vacances dans d'immenses hôtels, les pieds dans l'eau. Presque épargné par le coronavirus depuis un an, il est devenu le repaire de télétravailleurs à qui il offre une vie presque normale – la mer et le soleil en plus. Ici aussi, on porte le masque, mais les bars et restaurants n'ont jamais fermé.

Comme beaucoup d'autres Français, Audric, 28 ans, pensait rester quelques semaines. Arrivé en février 2021, il se sent si bien ici qu'il n'est pas reparti. Formateur en codage informatique, il fait cours, depuis l'appartement dont il est locataire, à des élèves qui se trouvent en France, à 3 000 kilomètres de là. Même quand son emploi du temps est chargé, il peut toujours délocaliser son bureau sur une terrasse de café au bord de l'eau. Des conditions de travail qui le font réfléchir au sens qu'il souhaite donner à sa vie...

Extrait de "Ma vie au soleil", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 27 mai 2021.

