VIDEO. Covid-19 : Barcelone, ville grande ouverte à la culture dans le respect des règles sanitaires

Les salles de spectacle n’ont pas baissé le rideau à Barcelone. Ce n’est pas comme si le coronavirus Covid-19 ne circulait plus, mais tout est ouvert dans la capitale de la Catalogne. L’opéra qui se donne au Grand Théâtre du Liceu, au cœur de la Rambla, affiche complet. Et le suivant est déjà en répétition...

Le ténor Francisco Vas se fait tester toutes les semaines. Comme tous les solistes, il est sous haute surveillance médicale, vit dans une bulle et sort très peu : "On le fait en étant joyeux, content. Le chœur et les figurants sont toujours avec le masque, mais nous, on ne chante pas avec. Alors, il faut absolument qu’on soit bien testé et sûr de ne rien avoir", explique-t-il au magazine "Nous, les Européens" (replay).

"Je vis exactement l’inverse de ce qu’on nous demande en France"

Le directeur de ce lieu mythique a voulu donner l’exemple, car la culture est, pour lui, un remède aux angoisses, mais une seule contagion et c’est tout l’opéra qui serait fermé : "Pour que le spectateur soit ici en sécurité, quand quelqu’un est assis, il n’y a personne devant ni derrière, ni à droite, ni à gauche, précise Valenti Oviedo. C’est du bon sens d’ouvrir les théâtres car il sont sûrs. On a rouvert en septembre 2020 et nous n’avons eu aucun cas de Covid."

C’est le hasard de la tournée de cet opéra donné au Liceu, si le baryton français Stéphane Degout se trouve à Barcelone. Un heureux moment qu’il partage sur son téléphone avec ses amis chanteurs restés à Paris : "Je vis exactement l’inverse de ce qu’on nous demande en France, c’est-à-dire d’éviter les contacts sociaux et de ne pas travailler. Ça se passe très bien." Tellement bien que de nombreux Français s’y rendent pour un week-end de détente... et de culture.

