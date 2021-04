"Nous, les Européens". Espagne, la vie quand même

Grand reportage, invité-e-s et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3 et le jeudi en fin de soirée sur France 2. Pour ce nouveau numéro de la saison 2, direction l'Espagne où certaines régions ont choisi de garder les théâtres, les cinémas, les expositions, les musées... ouverts, en appliquant des mesures sanitaires strictes à l’entrée des établissements.

Les bars et restaurants fonctionnent, donnant presque l’impression de retrouver les sensations d’une époque révolue. Et les Français ne s’y trompent pas… Environ 4 000 touristes arrivent chaque jour de l’Hexagone pour respirer un air nouveau de l’autre côté des Pyrénées.

A Barcelone, la culture a droit de cité

> LE GRAND REPORTAGE

Barcelone, sa plage et sa joie de vivre. Un déjeuner les pieds dans l’eau… Un véritable cadeau pour les touristes… Dans la capitale catalane, la culture a droit de cité. Elle est un bien essentiel qui participe à l’équilibre de la population. Et pour de jeunes artistes français, c’est l’unique scène possible aujourd’hui en Europe.

Un reportage de Frédérique Maillard-Laudisa et Giona Messina.

> LES INVITES



- Carmen Maura : l’actrice lance un appel pour la réouverture des théâtres en France.

- Carlos Chaguaceda, directeur de la communication du musée du Prado à Madrid.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

