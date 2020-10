VIDEO. Confinement : l'activité physique individuelle en extérieur sera autorisée dans un rayon d'un kilomètre et pour une heure maximum

Préparez votre montre et votre GPS. Pendant le confinement, les sorties pour faire de l'activité physique seront autorisées dans un rayon d'un kilomètre et pour une heure maximum, a précisé le Premier ministre Jean Castex, jeudi 29 octobre. Cette règle s'appliquera dès le vendredi 30 octobre.

"Vous ne pourrez quitter votre domicile que pour certaines raisons, et munies d'une attestation pour le prouver, a rappelé le Premier ministre avant de citer la liste des dérogations, similaire à celles du premier confinement. Je rappelle que pour l'activité physique, seules les pratiques individuelles et de plein air comme le jogging sont autorisées. Les salles de sport et les gymnases seront fermés, et les sports collectifs de plein air."

Une nouveauté à noter tout de même, contrairement au printemps, les parcs, jardins, forêts, plages, resteront ouverts.