Un robot à commandes vocales pour assister et divertir les personnes âgées en Ehpad

Avec les restrictions sanitaires, les pensionnaires d'Ehpad n'ont plus accès à des activités en extérieur. Un robot, Cutii, a été développé pour les faire bouger et voyager depuis leur salon. #IlsOntLaSolution

Dans l'Ehpad de la Rhônelle, près de Valenciennes, Cutii est arrivé il y a quelques mois. Ce robot d'assistance pour personnes âgées rencontre un franc-succès parmi les pensionnaires et les soignants. Il est très simple d'utilisation et dispose de nombreuses fonctions, comme animer un cours de gym ou proposer une visite virtuelle d'un musée.

"Au fil du temps, on s'est rendu compte que c'est un complément d'activité. Les activités proposées sont des activités que l'on ne peut plus faire, comme les balades en nature, les visites de musées... Ces choses qu'on ne peut plus faire en réel, ils le font en virtuel. C'est vraiment pas mal", raconte Céline Cousin, animatrice à l'Ehpad de la Rhônelle.

Les créateurs de Cutii ont tout misé sur la simplicité du robot. "Ce qui guide nos choix et le développement, c'est de rendre Cutii le plus facilement utilisable par toutes les personnes âgées, que ce soit sur la mobilité ou l'interface", explique Luis Parada, ingénieur robotique.