Suspension des déplacements avec le Royaume-Uni : le député PCF Sébastien Jumel appelle à "soutenir les emplois qui vont avec le transmanche"

Les liaisons maritimes, aériennes et ferroviaires entre la France et le Royaume-Uni sont suspendues pour 48 heures en raison de la présence d'une variante peut-être plus contagieuse du Covid-19 outre-Manche.

"Le gouvernement, en même temps qu'il prend ces mesures sanitaires, doit être au chevet du lien transmanche, doit soutenir les emplois qui vont avec le transmanche", appelle lundi 21 décembre sur franceinfo le député PCF de Seine-Maritime Sébastien Jumel. Pendant 48 heures, les échanges maritimes, aériens et ferroviaires sont suspendus entre le Royaume-Uni et la France par crainte d'une variante du coronavirus supectée d'être plus contagieuse qui circule à Londres et dans le Kent.

Il faut une perfusion des activités transmanche et des compagnies qui vont avec Sébastien Jumel à franceinfo

"Il fallait prendre cette décision", souligne Sébastien Jumel, "même si, sur la forme, je regrette qu'elle soit prise sans concertation, sans information des parlementaires, des maires concernés et des acteurs économiques".

Sébastien Jumel demande une aide économique pour les secteurs impactés par cette suspension. "Je souhaite que nous puissions protéger nos habitants, mais aussi protéger le lien économique entre la Normandie, les Hauts-de-France et la Grande-Bretagne parce que des milliers d'emplois sont en jeu".