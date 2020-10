Reconfinement : les vacanciers profitent de leur dernier weekend de répit

Samedi 31 octobre, une famille lyonnaise en vacances au Cap Ferret (Gironde) profite au maximum du grand air avant de repartir se confiner à domicile. "On va partir dimanche après-midi pour être de retour le soir à Lyon, indique la mère de famille. L'idée est d'en profiter jusqu'au bout et d'avoir un peu plus de liberté que ce qu'on aura en ville". Située plus proche du Cap Ferret, une vacancière habite Bordeaux. Mais, pour elle aussi, se promener sur la plage sera bientôt un plaisir rare.

D'ici dimanche 1er novembre au soir, les touristes auront quitté le Cap Ferret

"J'ai envie de profiter encore plus de l'instant présent, puisqu'après on ne sait pas combien de temps cela va durer", rapporte-t-elle, en faisant allusion au caractère reconductible des quatre semaines de reconfinement annoncées par le gouvernement. D'ici dimanche 1er novembre au soir, tous les touristes auront quitté le Cap Ferret ; il ne restera sur la presqu'île que les résidents et les personnes venues se confiner dans leur maison secondaire.







