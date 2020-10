Reconfinement : la France est-elle réellement à l'arrêt ?

Il y a sept mois, en avril dernier, lorsque la France était confinée, les rues de Rennes (Ille-et-Vilaine) étaient quasiment désertes. Vendredi 30 octobre, elles sont moins clairsemées et les passants sont plus nombreux ; des petites différences qu'ont bien remarquées les habitants durant le premier jour de reconfinement. "C'est un peu surprenant, parce que je n'ai pas l'impression qu'on soit tous vraiment confiné ; on est plutôt comme un dimanche ", estime une piétonne.

L'ouverture de certains commerces interroge

À Strasbourg (Bas-Rhin), on trouve peu de monde dans les rues, comme en mars dernier. Pour les habitants, c'est surtout l'ouverture de certains commerces qui fait débat. "Ça interpelle. On a l'impression qu'il y a une espèce d'autorisation à sortir pour aller fréquenter ces magasins", avance un passant. Chez un chocolatier du centre-ville, ouvrir en temps de confinement est une nouveauté à laquelle il va falloir s'adapter. "Il faut être présent, il faut être flexible ; il faut se réinventer, en fait", constate Michel Pirot.







