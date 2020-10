Reconfinement : l'angoisse des commerçants

Le jeudi 29 octobre signe le dernier service avant le reconfinement pour le patron du restaurant L'Abbaye, à Lille (Nord) ; une sensation de déjà vu par rapport à mars dernier. "On va être à 50 % du chiffre d'affaires annuel", estime Laurent Bestyn. À L'atelier de coiffure, les clients défilaient dans la journée pour profiter d'un dernier coup de ciseau. Pourtant, Marie Normand s'attend elle aussi à voir ses recettes divisées par deux, et s'inquiète déjà pour l'année prochaine. "Ma plus grande crainte, c'est que le scénario se réitère", indique-t-elle.

50 000 euros de jouets à écouler

Beaucoup de commerçants comptent sur les fêtes de fin d'année. Dans la boutique Un ours et les étoiles, les cartons s'accumulent ; ils représentent 50 000 euros de jouets à écouler, malgré un magasin fermé. "J'ai lancé un site Internet que je vais remplir ardemment tout le weekend du 31 octobre", explique Virginie Nolf.