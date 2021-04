Piscines : face à la demande grandissante, les délais s’allongent

Les Français ont été nombreux à commander une piscine ou un spa après une année 2020 très chaude et plusieurs confinements. Mais la demande est telle que les piscinistes sont surbookés et les délais de livraison des matériaux s’allongent.

Une famille de Champagné (Sarthe) profite enfin de sa piscine, dimanche 25 avril, avec 24°C sous le soleil. Le rêve est devenu réalité pour Teddy Dominique. "Le déclencheur, ça a été toute la partie confinement, le fait de rester chez soi, alors quand la piscine est arrivée, ça a été un bonheur pour nous et les enfants", raconte le propriétaire. Avec une année 2020 qui a enregistré des records de chaleur, la tentation était forte de faire construire un bassin. La vente et l’installation de piscine a été boostée dans le département.

Des délais qui s’allongent

Les carnets de commandes des constructeurs sont pleins. La famille a mis un mois à faire construire la sienne, mais les délais pourraient s’allonger. "Ça fait longtemps que ce n’était pas arrivé, on est rempli jusqu’à début 2022", lance Xavier Cruché, pisciniste. Il a augmenté de 40% ses ventes de piscines et de 50% ses ventes de spa. La hausse de la demande cause des difficultés d’approvisionnement, avec des délais de plusieurs mois pour certains matériaux. Certains spas sont par exemple disponibles seulement dans un an.