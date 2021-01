Naissances : des bébés conçus pendant le confinement

À la maternité de l'Institut mutualiste Montsouris, à Paris, Léon, un "bébé du confinement" âgé de deux jours, se porte à merveille. Sa maman, Marion Vesse, était en télétravail lorsqu'il a été conçu. "Sans le télétravail, je pense qu'on y aurait réfléchi à deux fois. Ça a été un gros facteur, heureusement que c'était là. Ça m'a beaucoup aidée à vivre une grossesse beaucoup plus sereine", confie-t-elle.



Seuls les papas sont autorisés pour les visites

Mettre au monde un enfant en temps de Covid-19 peut être source de questions pour les parents. Leila Djilali, auxiliaire puéricultrice, s'efforce d'y répondre. "Comment ça va se passer, est-ce qu'on peut sortir avec le virus, où on peut aller, est-ce qu'on peut voir la famille, et les frères et sœurs, comment ça va se passer... On sent une inquiétude", explique-t-elle. Covid oblige, seuls les papas sont autorisés pour les visites, ce qui permet aux mamans de profiter de "séjours plus calmes", précise Elisabeth Tricoire, sage-femme coordinatrice.

Le JT

Les autres sujets du JT