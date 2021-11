Martinique : appel à la grève illimitée et des manifestations

La Martinique a subi, lundi 22 novembre, des blocages et des manifestations. "Depuis ce matin 5h30, le port de la Martinique est bloqué, ainsi que de nombreuses zones industrielles", explique le journaliste de Martinique la 1ère, Franck Zozor, en duplex sur place lundi 22 novembre.

La vie chère, une nouvelle revendication

Aux alentours de 9h du matin, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Fort-de-France "pour dire non au pass sanitaire, non à l'obligation vaccinale des soignants et surtout dire qu'aujourd'hui l'un des problèmes de la Martinique, c'est la vie chère", ajoute le journaliste. Une nouvelle revendication chez les manifestants, qui pourrait être à la source d'un nouveau mouvement social sur l'île.