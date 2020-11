Le gouvernement envisage une reprise du sport amateur

Le reconfinement, décidé le 30 octobre dernier, a mis à l'arrêt le sport amateur en France. Alors que la situation sanitaire s'améliore, Emmanuel Macron souhaiterait permettre aux licenciés de retourner dans les clubs en décembre, ainsi qu'une réouverture des salles de sport. En premier lieu les mineurs seraient concernés, "car le sport est un enjeu de santé publique" selon Jean-Michel Blanquer.

Des aides massives du gouvernement

Le ministre de l'Education nationale et Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, préparent un plan avec un protocole sanitaire strict. Le gouvernement va également débloquer 15 millions d'euros pour les clubs et associations, et 20 millions pour les fédérations pour compenser les pertes de licences. Depuis septembre, il y a une baisse des adhésions de 20 à 25%.

Le JT

Les autres sujets du JT