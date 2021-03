Italie : le pays franchit la barre des 100 000 morts du Covid-19

L'Italie pourrait de nouveau confiner sa population car les chiffres de l'épidémie de Covid-19 "s'emballent à nouveau", rapporte le journaliste Valéry Lerouge en direct de Rome (Italie) pour le 12/13, mardi 9 mars. Le pays vient en effet de franchir la barre des 100 000 morts du Covid, "le pire bilan de l'Union européenne", note par ailleurs le journaliste. De plus, le nombre de contaminations repart à la hausse depuis trois semaines. "On était à 12 000 par jour, on est désormais à 20 000", précise Valéry Lerouge.

Un reconfinement de trois semaines ?

Cette augmentation est principalement due à la propagation du variant britannique, "qui représente 50 % des cas ici". Quant au variant brésilien, il représente 24 % des contaminations. "Des variants qui circulent d'autant plus facilement ici que les bars et restaurants sont ouverts jusqu'à 18 heures", poursuit le journaliste. Le Premier ministre, Mario Draghi, envisagerait donc de reconfiner drastiquement tout le pays durant trois semaines, "le temps de doubler le rythme de vaccination", conclut Valéry Lerouge.

Le JT

Les autres sujets du JT