DIRECT. Covid-19 : le Royaume-Uni et l'Allemagne allègent les mesures sanitaires

Ce qu'il faut savoir

Une vie légèrement plus normale au Royaume-Uni. Les enfants retournent à l'école, lundi 8 mars. Une première étape cruciale dans le plan du gouvernement britannique pour sortir progressivement le pays d'un troisième confinement mis en place pour faire face à la pandémie de Covid-19. En Allemagne, le gouvernement prévoit également de lever certaines restrictions à compter de lundi. Suivez la situation dans notre direct.

En France, le nombre de patients en réanimation au plus haut depuis novembre. Il a atteint 3 743 patients, dimanche, contre 3 689 la veille. C'est le plus haut niveau depuis fin novembre, selon les données de Santé publique France.

Outre-Manche, les enfants de retour à l'école. Le troisième confinement commence à s'assouplir au Royaume-Uni avec le retour de millions d'enfants dans les salles de classe. Grâce à sa large campagne de vaccination et les quelque 22 millions de premières doses injectées, le gouvernement britannique a indiqué qu'il serait possible dès le 29 mars de se réunir à six personnes à l'extérieur. La réouverture des pubs, restaurants et magasins non-essentiels devrait avoir lieu le 12 avril.

Dans toute l'Allemagne, des commerces peuvent à nouveau accueillir des clients. Librairies, fleuristes et auto-écoles, qui ont déjà rouvert dans certains Länder, peuvent de nouveau accueillir des visiteurs, dès lundi. La campagne de vaccinations est jugée bien trop lente par l'opinion, seuls 5% de la population en a jusqu'ici profité. La colère contre les mesures de restriction ne cesse de monter, même si Berlin a commencé à les assouplir.

Nouvelles restrictions en Finlande et en Hongrie. De nouvelles mesures sanitaires doivent entrer en vigueur lundi, dont la fermeture des bars et des restaurants. Idem en Hongrie, confrontée à une recrudescence de l'épidémie, où une fermeture des écoles et de la plupart des magasins et des entreprises est prévue à compter de lundi.