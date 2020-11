Handicap : atteint de trisomie 21, Clément Rommel prépare les commandes dans un drive

Clément Rommel, 31 ans, est atteint de trisomie 21. Il se rend sur son lieu de travail en taxi-bus. Depuis cinq ans, le jeune homme est salarié du drive d'un supermarché à Grande-Synthe (Nord), désormais en première ligne face à la crise sanitaire, avec l'envie d'être utile. Arrivé sur place, sa mission est de préparer les commandes des clients, toujours avec le sourire et de façon exigeante.

"C'est notre petite mascotte"

"Pour moi, c'est important, parce que je ne veux pas rester chez moi enfermé", confie-t-il, ravi de travailler avec des "collègues de travail qui sont supers". "C'est notre petite mascotte [...] Quand on voit Clément arriver avec le sourire, on se dit que ça va aller", glisse Joachim Zaigouche, un de ses collègues. À l'arrivée de Clément Rommel dans l'entreprise, il a fallu s'adapter et l'épauler pour qu'il prenne ses marques. Aujourd'hui, le pari est réussi : son responsable salue son aisance et la qualité de son travail.

