DIRECT. Confinement allégé : les premiers commerces rouvrent leurs portes, Jean Castex et Bruno Le Maire en visite à Reims

Ce qu'il faut savoir

Les clients seront-ils au rendez-vous ? Partout en France, les commerces et les boutiques d'artisans jusqu'ici fermés au public vont pouvoir rouvrir leurs portes, samedi 28 novembre, attaquant avec fébrilité la dernière ligne droite jusqu'aux fêtes de fin d'année. Suivez et commentez avec nous les débuts de ce confinement allégé dans notre direct.

Jean Castex et Bruno Le Maire en visite à Reims. Le chef du gouvernement et le ministre de l'Economie sont arrivés dans la Marne, ce matin, notamment pour y rencontrer des commerçants, des artisans et des élus locaux. "Je sais combien l'attente [de cette réouverture] est grande et combien cela participe à notre quotidien, à la vie de nos centres-villes, de nos centres-bourgs", avait observé Emmanuel Macron mardi.

Une réouverture sous conditions. Est notamment prévu le durcissement de la jauge d'accueil, passant d'un client pour 4m2 de surface de vente, à un client pour 8m2, excluant toutefois du calcul les salariés des commerces. En outre, la jauge devra être "appréciée avec bon sens", un couple ou un parent avec enfant comptant pour une personne, selon l'exécutif.

Une nouvelle attestation de déplacement. Le ministère de l'Intérieur a publié, dans la nuit, la nouvelle version de l'attestation nécessaire pour la plupart des sorties de votre domicile. Celle-ci inclut notamment la possibilité de se rendre dans les commerces et aux offices religieux et de se promener dans un rayon de 20 km autour de chez soi.

Les indicateurs sanitaires s'améliorent. Selon les données publiées vendredi, la France compte désormais moins de 4 000 patients Covid-19 en réanimation, après avoir flirté avec les 5 000 au milieu du mois de novembre. Près de 400 personnes ont toutefois trouvé la mort en 24 heures, un niveau qui reste bien sûr préoccupant.

L'Europe enregistre son plus lourd bilan hebdomadaire. Selon un nouveau bilan de l'AFP, l'Europe est la deuxième zone du monde la plus meurtrie par la pandémie, avec 400 649 décès au total, derrière l'Amérique latine et les Caraïbes (444 026 décès). Plus de 36 000 morts y ont été recensés ces sept derniers jours, soit le bilan le plus lourd sur une semaine depuis le début de la pandémie.