Covid-19 : moins de 4 000 patients en réanimation et moins de 400 morts dans les dernières 24 heures

La situation s'améliore. Le ministre de la Santé Olivier Véran l'affirmait jeudi 26 novembre lors de la conférence de presse du gouvernement pour annoncer les aménagements du confinement, et cette amélioration se confirme dans les chiffres. Ainsi, il y a moins de 4 000 patients (3 871) atteints du Covid-19 en réanimation, selon les données publiées par l'agence sanitaire Santé publique France vendredi. L'épidémie a tué 396 personnes à l'hôpital lors des dernières 24 heures, contre 340 jeudi. Au total, depuis le début de l'épidémie, 51 914 personnes sont mortes du virus. Les autres indicateurs poursuivent, eux, leur décrue.

Le nombre de personnes hospitalisées est en baisse, avec 28 620 personnes hospitalisées, après un pic de plus de 33 000 patients le 16 novembre. Même scénario pour le nombre de nouveaux cas de contaminations, qui est de 12 459 sur 24 heures, contre plus de 13 500 la veille. Et même constat pour le taux de positivité des tests (proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées), qui s'établit à 11,7%, après 12,2% jeudi et 13% mercredi dernier. Ces baisses interviennent alors que la France se prépare à rouvrir ses petits commerces samedi, et que les mesures concernant les déplacements personnels seront assouplies.