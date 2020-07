"Dieu ne nous demande pas d'être tous au même endroit au même moment" : en Californie, les lieux de culte résignés face au reconfinement

Un panneau "Dieu croit à la science" sur la pelouse, ou encore un homme d'église portant un masque aux couleurs de l'arc-en-ciel... L'église méthodiste Grace United, à Long Beach, penche clairement du côté progressiste. Elle fait partie des lieux de culte qui ferment à nouveau en Californie, face aux quelques 320 000 cas de contamination au coronavirus recensés. Lundi 13 juillet, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a annoncé la fermeture des salons de coiffures, des salles de gym et, dans une trentaine de comtés à risques, dont celui de Los Angeles. Et donc, des lieux de culte.

NEW: #COVID19 cases continue to spread at alarming rates.



CA is now closing indoor operations STATEWIDE for:



-Restaurants

-Wineries

-Movie theaters, family entertainment

-Zoos, museums

-Cardrooms



Bars must close ALL operations.