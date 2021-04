Déconfinement : des territoires aux chiffres encourageants, déjà prêts pour des réouvertures

En Bretagne, les températures sont à la hausse et le taux d'incidence reste bas : moins de 100 cas positifs pour 100 000 habitants dans le Finistère, par exemple. Sur le port de Concarneau, on espère être déconfiné avant les autres. "On a vraiment hâte", admet une promeneuse. A l'approche de l'été, les restaurateurs espèrent rouvrir leurs terrasses au plus vite. Si aucune décision pour un déconfinement territoire par territoire n'a encore été tranchée, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a déjà indiqué être ouvert à cette possibilité.



Des chiffres de contamination élevés

Mais les chiffres de contamination au coronavirus restent à des niveaux très élevés sur le reste du territoire. "L'exécutif (...) reconnait que la situation reste très tendue, mais veut voir dans les chiffres de ces derniers jours un début de baisse des contaminations", explique le journaliste de France Télévisions Guillaume Daret, en duplex depuis le palais de l'Elysée à Paris mercredi 21 avril. "Sur le fond, politiquement, c'est important pour Emmanuel Macron de tenir ce calendrier pour montrer justement qu'il respecte les engagements pris il y a trois semaines, puis aussi pour donner des perspectives au Français alors que plusieurs autres pays ont déjà amorcé leur déconfinement."