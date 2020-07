Déconfinement : 40 tonnes de pommes de terre bradées

Ils se sont tous rendus chacun leur tour pour profiter de cette promotion peu commune. Nombreux sont les clients venus faire le stock de pommes de terre. Et pour cause : afin d’éviter d’avoir à jeter les stocks accumulés pendant le confinement, près de 40 tonnes de pommes de terres ont été bradées avec des prix totalement cassés : 25 centimes le kilo, de quoi attirer énormément de personnes. Une partie a aussi été offerte à des associations.

"De les vendre comme ça, ça couvre nos frais fixes"

C’est une manière de limiter la casse pour les exploitants. "De les vendre comme ça, ça couvre nos frais fixes et déjà, à partir de là, on n’est pas dans le négatif", explique Martine Demassiet, productrice. Il existe 450 000 tonnes d’excédents en terme de pommes de terre cette année. Les producteurs n’ont pas pu vendre leur produit aux restaurants et autres fast-foods, causant 200 millions d’euros de pertes sèches.

