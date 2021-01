Dans le Val-d'Oise, un "hub de la réussite" aide les étudiants décrocheurs

La période est difficile pour les étudiants. Les confinements ont fragilisé des jeunes livrés à eux-mêmes dans leur cursus. Conséquence : le nombre d'étudiants décrocheurs est en hausse.

Dans le Val-d'Oise, Benjamin Chkroun a donc eu l'idée de créer un "hub de la réussite". Cette structure aide des élèves qui ont décroché du système universitaire. Un coach leur explique par exemple comment mieux organiser leur travail. "Il ne faut pas oublier que le confinement, c'est aussi un problème de mètres carrés. Pour réviser, certains allaient dans leur voiture dans un parking pour être tranquille et ne pas avoir le petit frère ou la petite soeur qui rentre dans la chambre", dit Benjamin Chkroun.

Les étudiants du "hub de la réussite" préparent un BTS avec des cours en présentiel pour suivre le programme. "C'est comme une famille, on apprend à se connaître. Il y a une bonne ambiance et on travaille au quotidien. On s'aide mutuellement", dit Hana Lopez, en première année de BTS. La structure affiche 70% de réussite selon sa direction.