Dans le Haut-Rhin, des séances de fitness avec coach en ligne et en direct

Attention, vous êtes surveillé. Mais c'est pour la bonne cause ! En cette période de reconfinement, une salle de sport de Wittenheim (Haut-Rhin) se réinvente et propose des cours de fitness à distance. A travers l'écran, un coach vous observe et vous corrige si nécessaire.

L’occasion pour Antoinette Giannonni de continuer à transpirer et perdre des calories plusieurs fois par semaine. Grâce à ces séances, on peut bouger entre copines... mais chacune chez soi. Une bonne alternative aux tutoriels diffusés sur les réseaux sociaux, qui n’offrent pas les mêmes interactions entre le sportif amateur et les coaches.

10 séances par semaine

"Ce n’est pas comme les cours en live où on est tout seul et on regarde. Là ils nous poussent à tenir si on a tendance à faiblir" raconte Antoinette. Au total, dix séances en ligne sont organisées chaque semaine par la petite structure familiale. Un cours est organisé le matin à 10 heures, un autre à 18h30, et ce du lundi au vendredi.

Un nombre réduit de moitié par rapport aux sessions organisées avant le confinement. Mais l’entreprise parvient à maintenir l’activité de trois animateurs sportifs grâce à ce dispositif. Tout en s’émancipant des contraintes de distanciations physiques.

"Aujourd’hui, on arrive grâce au logiciel à rentrer beaucoup plus de monde en cours que ce qu’on aurait pu entrer en salle. Par exemple, on a pu faire rentrer 25 personnes pour un cours de Tae-Bo le lundi soir, ce qui n’est pas possible actuellement avec les mesures sanitaires", détaille Sébastien André, coach et cogérant de la salle.

En plein confinement, le dispositif permet non seulement de fidéliser les adhérents mais aussi d’en attirer de nouveaux. La technologie au service du fitness pour s’adapter et survivre au-delà du confinement. Le dispositif pourrait ainsi être prolongé une fois la crise terminée.