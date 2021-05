Covid-19 : un rapport juge les bons et mauvais points de la gestion française de l'épidémie

Une mission indépendante a rendu ses conclusions à l'Académie de médecine sur la gestion du Covid-19 par l'État francais. Les experts ont émis plusieurs critiques. La gestion des masques a notamment été épinglée. Ces dysfonctionnements commencent dès la préparation de la crise, jugée insuffisante. "On l'a vu avec la pénurie du stock de masques", commente la journaliste Frédérique Prabonneau, en direct de l'Académie nationale de médecine pour le 12/13 de France 3, mardi 18 mai. Un manque d'anticipation a aussi été constaté, de même que le lent développement du dépistage, ou encore des confinements décidés trop tardivement.



Quelques bons points cependant

La gestion française est jugée trop centralisée et trop complexe. Les experts reconnaissent, cependant, des circonstances atténuantes à la France. Le monde n'a pas connu une telle crise depuis la grippe espagnole, et aucun pays ne peut faire de sans-faute. Le rapport délivre également quelques bons points : les autorités françaises ont su tirer les leçons de leurs expériences et s'adapter. L'aide économique est jugée à la hauteur. Dernier point positif : le fait d'avoir demandé ce rapport critique de la gestion de crise.