Covid-19 : un chef appelle les Français à commander auprès des restaurateurs et des traiteurs pour le repas de Noël

Le chef sarthois Camille Constantin appelle les Français à commander auprès des restaurateurs et des traiteurs pour le repas de Noël, a rapporté France Bleu Maine jeudi 19 novembre. Alors qu’aucune échéance n’est fixée pour la réouverture des restaurants à cause de la crise sanitaire, le chef du Moulin des Quatre Saisons a adressé un message vidéo à Emmanuel Macron pour lancer un appel à l'aide à la solidarité. "Faites travailler les restaurateurs et les traiteurs pour Noël. Pensez à tous ces gens qui ont besoin de vous. C'est un cri de guerre car je suis révolté", a insisté Camille Constantin avec colère.

"Cette année, essayez dans la mesure du possible de limiter le 'fait maison' à table pour les fêtes, lance Camille Constantin. Aujourd'hui il faut tous faire un effort, allez vers les restaurateurs et les traiteurs qui vous proposent tous ces plats à emporter pour avoir de la joie à table et le moins de choses possibles à faire", poursuit le chef.

Camille Constantin ne s'attend pas à rouvrir en 2020, et est très en colère contre le gouvernement. "Les aides proposées ne suffisent pas, on est bien en dessous de ce dont nous avons besoin ! Nous sommes en première ligne et désarmés face à ce confinement, les restaurateurs se font littéralement abattre", s'est-il agacé.