Covid-19 : le gouvernement n'envisage pas de réouverture pour les bars, les cafés et les restos avant le 15 janvier

Il n'y aura pas de réouverture des cafés, bars et restaurants d'ici la fin de l'année 2020, selon les informations de franceinfo recueillies de souces concordantes lundi 16 novembre. La date du 15 janvier 2021 pour la reprise d'activité de ces établissements est évoquée à Bercy, mais rien n'est encore tranché de manière définitive. Ce sera le cas la semaine prochaine et c'est le Premier ministre Jean Castex qui sera chargé de faire l'annonce.



Cette annonce va s'accompagner d'aides financières supplémentaires pour un secteur de l'hôtellerie restauration déjà très fragilisé depuis le premier confinement. Un plan de soutien spécifique est en cours de préparation.

Des discussions quasi-quotidiennes

Le sujet, hautement sensible, fait d'ailleurs l'objet de nombreuses réunions et concertations tous azimuts quasi-quotidiennes avec les représentants du secteur, mais aussi entre les ministères et Matignon, selon les informations de franceinfo.

Les restaurateurs et les cafetiers ont l'intention de contester en justice la décision du gouvernement de fermer leurs établissements dans le cadre du reconfinement décidé pour faire face à la reprise de l'épidémie de Covid-19. L'Union des métiers des industries de l'hôtellerie (UMIH), le principal syndicat du secteur, l'a annoncé samedi 14 novembre.

Les discussions se poursuivent également autour de la réouverture des autres commerces dits "non essentiels". Les fédérations et les représentants du secteur demandent unanimement à pouvoir rouvrir à partir du vendredi 27 novembre, la date du fameux "black friday" ou au pire du samedi 28 novembre. Matignon prendra, là aussi, la décision.