Covid-19 : "Notre milieu est plongé dans le désarroi depuis un an et c'est très difficile de vivre sans perspectives", se désole un directeur de plusieurs théâtres à Paris

"Notre milieu est plongé dans le désarroi depuis un an et c'est très difficile de vivre sans perspectives", a regretté dimanche 14 mars sur franceinfo Jean-Marc Dumonter, producteur et directeur de plusieurs théâtres à Paris, alors que le monde culturel vit des moments difficiles avec des lieux de spectacles qui sont fermés à cause de la pandémie de Covid-19.

Pour faire entendre leurs voix et réclamer des perspectives, des intermittents occupent de nombreux théâtres, à Lille, Lyon, Limoges ou encore à Paris.

"Beaucoup d'occupations sont le fait de jeunes qui se voient refuser l'accès au métier en quelque sorte puisqu'ils ne peuvent pas faire leurs premiers pas", a commenté Jean-Marc Dumontet. "C'est assez anxiogène et angoissant comme perspective en ce moment parce qu'on est en face d'une incertitude totale, on ne sait pas quand on pourra redémarrer. Que ça suscite des crispations, c'est bien normal aujourd'hui."

Hâte que la vaccination s'accélère

Par ailleurs, malgré la fermeture des lieux culturels, "il faut aussi savoir qu'en ce moment dans beaucoup de salles, on répète, on travaille, on se prépare pour demain. On a qu'une hâte c'est de pouvoir redémarrer", a-t-il poursuivi.

Malgré les difficultés du moment, "il faut qu'on se projette et au mois d'avril, je lance un festival qui s'appelle 'Paroles citoyennes'", a indiqué Jean-Marc Dumontet, "et on va créer six nouveaux spectacles. Il y aura un partenariat avec Facebook pour diffuser ces spectacles en live streaming avec des entrées payantes", donc tout cela prouve que "les acteurs culturels cherchent des solutions", même "s'il va falloir être encore patients".

Donc rouvrir, "c'est un débat qui n'est pas d'actualité. La véritable actualité et ce qui est urgentissime pour nous tous, c'est que la vaccination accélère parce que c'est notre seule issue pour nous tous. Donc nos lieux sont sûrs, mais avec le couvre-feu, ils sont de toute façon condamnés. Tant que la vaccination n'a pas accéléré, c'est un vœu pieux de penser qu'on peut ouvrir. Nous ne sommes pas hors-sol, il y a eu 90 000 morts, il y a des drames donc l'obligation pour nous tous, c'est que la maladie soit derrière nous. Toutes nos forces doivent être lancées dans la bataille sanitaire", a lancé Jean-Marc Dumontet.