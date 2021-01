Covid-19 : les écoles devront-elles fermer en cas de reconfinement ?

L’épidémie de covid-19 continue de progresser en France, mais le gouvernement ne devrait finalement prendre la parole que le week-end du 30 et 31 janvier. Si un troisième confinement était annoncé, alors la question de la fermeture des écoles tendrait aussi à se poser. Depuis le début de la crise sanitaire, c’est le scénario que l'exécutif veut éviter.

Des parents peu enthousiastes

Toutefois, le président du Conseil scientifique propose de fermer les établissements scolaires trois semaines au lieu de deux pendant les vacances de février. Les parents ne cachent pas leur inquiétude. "On a vécu assez difficilement le confinement. On n’est pas enseignant, alors c’est assez difficile avec les enfants, donc on souhaiterait plutôt que les écoles restent ouvertes", espère un parent.

