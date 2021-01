Covid-19 : le choix du président de ne pas reconfiner la France

Le président de la République Emmanuel Macron a dit non à un troisième confinement. Et pourtant, jeudi 28 janvier, Olivier Véran, son ministre de la Santé, ne semblait pas laisser d’espoir. Le vendredi 29 janvier, un Conseil de défense a été organisé à la dernière minute alors qu’on l’attendait pour ce week-end. “On voulait mettre fin à l’incertitude et éviter la foire aux rumeurs”, a expliqué l'Elysée.



Prendre en compte l’impact économique et social du confinement

Et dans le secret, Emmanuel Macron a rendu son verdict : "On ne va pas mettre le pays sous cloche si on n’est pas sûrs qu’il n’y a pas d’autres solutions”. Pour résumer, le couvre-feu est prolongé et les contrôles seront renforcés, comme l’explique ensuite le Premier ministre Jean Castex. Ce répit s’explique car le bilan épidémiologique présenté au président était incomplet. Et puis, Emmanuel Macron a voulu prendre en compte l’impact économique et social du confinement.

