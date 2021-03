Covid-19 : la fermeture des grandes surfaces affecte les commerçants

De nouvelles enseignes sont pénalisées par la crise sanitaire. Après les centres commerciaux de plus de 20 000 m2, c'est au tour des enseignes de plus de 10 000 m2 de fermer leurs portes dès le samedi 6 mars dans les 23 départements sous surveillance. Au total, 136 centres commerciaux, ce qui représente entre 8 000 à 10 000 commerces, devraient fermer en France. À Amiens (Somme), la gérante d’un bureau de tabac installé dans un centre commercial de 12 000 m2 devra garder le rideau baissé. "C’est un peu la surprise, on est encore un peu sous le choc", explique-t-elle.



Sentiment d’injustice

Même sentiment dans le salon de coiffure d’à côté : "On nous demander de fermer alors qu’on respecte les distanciations, nous désinfectons le salon après chaque client, ce n’est pas normal", lance une coiffeuse, très remontée. Seules les grandes surfaces alimentaires ont le droit de rester ouvertes.

