Covid-19 : fermeture des grands centres commerciaux et enseignes de bricolage

Vendredi 5 mars, certains clients se pressent dans un grand magasin de bricolage à Bron, dans la banlieue lyonnaise (Rhône). Ces magasins, jusqu'alors jugés essentiels, devront fermer dès ce soir dans les 23 départements les plus à risque, tout comme les centres commerciaux de plus de 10 000 m², à l’exception des magasins alimentaires. En tout, 136 grandes surfaces supplémentaires vont fermer.

Fermeture de 25 000 boutiques

La nouvelle a choqué les commerçants d’une galerie commerçante d’Amiens (Somme). “Psychologiquement c’est vraiment très dur, là c’est le troisième confinement”, réagit une coiffeuse, très émue. “C’est un peu la surprise, on est sous le choc”, confirme la patronne d’un bureau de tabac. Certains syndicats de commerçants s'attendaient à des mesures plus restrictives et sont globalement satisfaits. Mais samedi 6 mars, 25 000 boutiques resteront fermées suite à ces mesures sanitaires.

