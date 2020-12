Covid-19 : la culture confinée trois semaines de plus

Jeudi 10 décembre, Jean Castex a annoncé que les théâtres, cinémas et musées resteront fermés trois semaines supplémentaires. À Tarbes dans les Hautes-Pyrénées, Frédéric Esquerré, directeur de la scène nationale Le Parvis, ne cache pas sa déception : "On se sent oubliés quand on voit qu'un certain nombre de secteurs ont pu continuer à maintenir leur activité".



"Compliqué moralement, financièrement"





Pour Marc Van Maele, directeur du cinéma ABC à Toulouse (Haute-Garonne), cette décision est une catastrophe : "ça devient extrêmement compliqué moralement, financièrement bien sûr, mais moralement (...) on a l'impression d'être ballottés et de ne pas avoir notre mot à dire". Le public est partagé : "c'est un peu dommage, mais je le comprends avec la situation sanitaire", explique un riverain. En attendant, les acteurs du monde de la culture ont désormais du mal à imaginer la sortie du tunnel.

