Covid-19 : l'île de La Réunion se reconfine

C. Pravaz, T. Dorseuil, Réunion la 1ère

À Saint-Denis, sur l'île de La Réunion, au moment même où le préfet a annoncé le reconfinement, jeudi 29 juillet, des dizaines de Réunionnais ont exprimé leur colère. Toutefois, les avis divergent sur l'île, entre ceux qui se prononcent favorables et ceux qui critiquent cette mesure. Dès le week-end du 31 juillet, le confinement sera en vigueur entre 5 heures et 18 heures pour une durée de deux semaines. Un motif impérieux sera nécessaire pour se déplacer à plus de 10 kilomètres de son domicile.



Un couvre-feu et des restaurants fermés le soir

Par ailleurs, un couvre-feu s'appliquera de 18 heures à 5 heures, et les restaurants seront fermés. "Depuis le début de la pandémie, je ne crois pas qu'on ait recensé de cluster ni dans des bars, ni dans des restaurants. Par contre, dans des fêtes privées irrégulières ou régulières, ça, c'est monnaie courante", fustige Olivier Blondet, restaurateur à Saint-Denis. À La Réunion, le taux d'incidence a plus que doublé en une semaine. Seuls 30% des habitants sont vaccinés, soit deux fois moins que dans l'Hexagone.