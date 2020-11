Régionales: Jean-Louis Debré prône un report des élections à juin 2021 et presse le gouvernement de l'annoncer rapidement

"Le report élections régionales au mois de juin 2021 constituerait une option raisonnable, au regard des risques sanitaires comme des enjeux politiques et institutionnels", peut-on lire dans le rapport de Jean-Louis Debré sur la date du scrutin remis à Matignon vendredi 13 novembre. Ce scrutin doit normalement se tenir en mars. Ce report "serait l’option susceptible de recueillir le soutien politique le plus large. Une telle décision se justifierait par des circonstances exceptionnelles."

Dans ce rapport, Jean-Louis Debré recommande au gouvernement d'annoncer "dès le début du mois de décembre la date à laquelle le gouvernement souhaite convoquer les électrices et les électeurs pour le renouvellement général des conseillers régionaux, départementaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique".

La dématérialisation de la campagne recommandée

Jean-Louis Debré suggère la présentation d'un point de situation sur l’évaluation de la situation sanitaire liée au Covid-19 avant la tenue des scrutins par le Conseil scientifique. Il recommande aussi de faciliter l'accès à la procuration Pour la campagne qui précèdera le scrutin, Jean-Louis Debré demande un protocole sanitaire adéquat, mentionnant la "maîtrise de la densité des personnes réunies dans un même lieu, ventilé et aéré" et l'utilisation "autant que possible des canaux dématérialisés".

En ce qui concerne la Guyane, il peut y avoir "un examen spécifique, afin de vérifier si le calendrier épidémiologique propre au territoire de cette collectivité, éloignée de la métropole, constitue une différence de situation objective susceptible de justifier un traitement différent, par exemple en maintenant les scrutins au mois de mars 2021".